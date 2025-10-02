The Mauritanian | tutto quello che c’è da sapere sul film
The Mauritanian: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Mauritanian, film del 2021 diretto da Kevin Macdonald. Il film, adattamento cinematografico delle memorie 12 anni a Guantanamo (Guantanamo Diary) del 2015 di Mohamedou Ould Slahi, narra le vicende di quest’ultimo, detenuto nel campo di prigionia di Guantánamo dal 2002 al 2016. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Mohamedou Ould Slahi, nato in Mauritania nel 1970, vince una borsa di studio e frequenta un college in Germania dove diventa ingegnere. 🔗 Leggi su Tpi.it
