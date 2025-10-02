The Mauritanian | la spiegazione del finale del film

È giusto giudicare un uomo in base a ciò che temiamo possa diventare? È giusto rapire un uomo, metterlo in prigione e privarlo di tutti i suoi diritti umani sulla base di una semplice sospensione? Non è sempre stato innocente fino a prova contraria? Se si mette un uomo dietro le sbarre senza prove, qual è la differenza tra il governo e la mafia? In uno scenario del genere, il sistema diventa fuorilegge. Il film The Mauritanian ( qui la recensione ), attraverso la sua narrazione, descrive proprio questo scenario concentrandosi sulla vita di un uomo sospettato degli attacchi dell’11 settembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it