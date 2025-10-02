The Mandalorian and Grogu | perché il trailer non è davvero un flop
Nonostante le tantissime visualizzazioni, sembra che il primo trailer del nuovo film Star Wars non sia stato accolto benissimo dal pubblico Il primo trailer di The Mandalorian and Grogu ha registrato numeri molto alti in termini di visualizzazioni, ma qualcosa sembra non aver funzionato del tutto in relazione alla comunicazione con il pubblico di Star Wars. Con quasi 10 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale di Star Wars, sembrerebbe un successo. eppure ha raccolto meno di 150.000 "mi piace", alimentando il dibattito tra i fan: il teaser è stato deludente o siamo di fronte a un giudizio frettoloso? Innanzitutto, va considerato il contesto in cui il trailer è stato diffuso online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: mandalorian - grogu
