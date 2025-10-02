The long walk supera il running man di stephen king al box office

la performance al box office di “the long walk”. Il film The Long Walk, diretto da Francis Lawrence e uscito nelle sale il 12 settembre 2025, sta ottenendo risultati significativi al botteghino. Questa produzione, ispirata a un romanzo di Stephen King, ha già raggiunto traguardi importanti, superando alcune delle precedenti adattamenti cinematografici dello stesso autore. risultati finanziari e confronto con precedenti successi. Con un incasso totale di $38,2 milioni a livello mondiale, il film ha superato la soglia dei $38,1 milioni generati nel finale dalla pellicola del 1987 The Running Man. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The long walk supera il running man di stephen king al box office

