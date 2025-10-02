I Peaky Blinders non hanno finito di scrivere la loro leggenda. Netflix e BBC hanno ufficialmente annunciato una serie sequel del celebre drama britannico, confermando quello che fino a pochi mesi fa era solo un sussurro tra i corridoi dell’industria televisiva. L’annuncio arriva con un dettaglio che ha già acceso l’entusiasmo dei fan: non si tratta di una singola stagione, ma di un ordine diretto per due stagioni complete, ciascuna composta da sei episodi della durata di un’ora. La notizia smonta definitivamente l’idea che The Immortal Man, il film attualmente in post-produzione e atteso per il 2026, rappresentasse il capitolo conclusivo della saga dei Shelby. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Immortal Man non sarà il finale: Netflix conferma il ritorno di Peaky Blinders (e non solo)