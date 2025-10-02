The Diplomat – stagione 3 | cast trama e tutto quello che sappiamo

Il thriller politico di grande successo di Netflix The Diplomat è tornato con la sua seconda stagione alla fine del 2024 e ora la piattaforma di streaming ha rinnovato la serie per la terza stagione. Creata da Debora Cahn, la serie racconta le vicende dell’ambasciatrice americana nel Regno Unito, Kate Wyler ( Keri Russell ), incaricata di allentare le tensioni internazionali mentre affronta il crollo della sua vita personale. Bilanciando la tensione ad alto rischio dei thriller politici con il dramma intimo delle vite dei personaggi, The Diplomat ha fatto scalpore quando è arrivato nel 2023. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

