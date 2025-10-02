The Diplomat – Stagione 2 la spiegazione del finale | cosa succede al presidente e a Katherine Wyler
Il finale della seconda stagione di The Diplomat rivela chi c’era dietro l’attacco alla HMS Courageous. Keri Russell è la protagonista del cast della seconda stagione di The Diplomat insieme a Rufus Sewell nel ruolo di suo marito Hal, David Gyasi nel ruolo del ministro degli Esteri Austin Dennison, Ali Ahn nel ruolo dell’agente della CIA Eidra Park e Rory Kinnear nel ruolo del primo ministro Nicol Trowbridge. La seconda stagione di The Diplomat riprende dopo gli eventi del finale della prima stagione di The Diplomat, rivelando che Hal e Stuart, interpretato da Ato Essandoh, sono sopravvissuti, ma che Ronnie, interpretato da Jess Chanliau, è rimasto ucciso nell’esplosione insieme al membro del Parlamento Merritt Grove. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
