The Diplomat – Stagione 1 la spiegazione del finale

L'ambasciatrice Kate Wyler aveva sorprendentemente molto da scoprire nel finale della prima stagione di The Diplomat, e il finale del thriller politico di Netflix ha risolto tanti misteri quanti ne ha creati. Durante tutta la prima stagione di The Diplomat, Kate ha dovuto bilanciare le sfide professionali che ha dovuto affrontare a causa dell'attacco alla HMS Courageous e quelle personali ideate dalle macchinazioni di suo marito Hal per aiutarla ad assicurarsi la vicepresidenza, che lei volesse o meno quella posizione. Il finale sospeso dell'episodio 8 di The Diplomat ha fornito una spiegazione sorprendente per i punti oscuri dell'attacco che ha spinto Kate al centro dell'azione, ma ha anche lasciato alcune importanti domande senza risposta.