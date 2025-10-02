Dieci punti su dodici: la seconda giornata di Champions ha visto il risveglio delle squadre italiane. Solo la Juventus, raggiunta al 90’ dal Villarreal, ha steccato, frenata ancora una volta da una difesa in difficoltà – ormai è un vizio – sui calci piazzati. La sorpresa arriva dall’ Azerbaigian: secondo successo di fila del Qarabag. Mourinho perde con onore la sfida al passato: in casa del Chelsea è tradito dall’autorete di Rios. Nel match tra giganti, il Psg ribalta il Barcellona, con il 2-1 di Ramos, anche in questo caso al 90’. In totale, 62 gol, media 3,44 a gara. In classifica, sei club a punteggio pieno: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Inter, Arsenal e Qarabag. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

The Bold Champions | Le pagelle: la vetrina è del Qarabag, citazione speciale per De Zerbi. La Juve deve darsi una svegliata, in Europa difese horror