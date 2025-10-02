The Bold Champions | Le pagelle | la vetrina è del Qarabag citazione speciale per De Zerbi La Juve deve darsi una svegliata in Europa difese horror
Dieci punti su dodici: la seconda giornata di Champions ha visto il risveglio delle squadre italiane. Solo la Juventus, raggiunta al 90’ dal Villarreal, ha steccato, frenata ancora una volta da una difesa in difficoltà – ormai è un vizio – sui calci piazzati. La sorpresa arriva dall’ Azerbaigian: secondo successo di fila del Qarabag. Mourinho perde con onore la sfida al passato: in casa del Chelsea è tradito dall’autorete di Rios. Nel match tra giganti, il Psg ribalta il Barcellona, con il 2-1 di Ramos, anche in questo caso al 90’. In totale, 62 gol, media 3,44 a gara. In classifica, sei club a punteggio pieno: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Inter, Arsenal e Qarabag. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
The Bold Champions | Le pagelle delle notti europee: da Doku a Rashford, viva la tecnica! La Dea di Juric merita 4, ma anche Simeone
Atalanta-Bruges 2-1, pagelle: Lookman ci prova, ma decidono Samardzic e il solito Pasalic. Tresoldi brilla davanti a Gattuso - L'Atalanta ottiene la prima vittoria in rimonta dopo il gol del Bruges: Samardzic segna su rigore e ispira il raddoppio di Pasalic. Lo riporta sport.virgilio.it
OUT - L'Atalanta merita un 4, giornata nera dei portieri - 2/2 - I voti a Inter e Atalanta, la bocciatura dei portieri. Segnala ilfattoquotidiano.it