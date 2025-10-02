Tg2 Corsini in testa al nuovo Cdr | eletti Lo Bello e Garofalo
Nel segno di una rinnovata rappresentanza sindacale, la redazione del Tg2 ha scelto i suoi nuovi delegati: Federica Corsini, Gabriele Lo Bello e Laura Garofalo. Con una partecipazione quasi totale al voto, la testata Rai apre un capitolo che punta a rafforzare il dialogo interno e a rilanciare la propria identità editoriale. Le urne parlano: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
