Tg Green 2 ottobre – Il nucleare rallenta le rinnovabili corrono

L’ industria mondiale del nucleare parla di rallentamento in un nuovo rapporto ad hoc, arriva la prima mappa sulla contaminazione dei ghiacciai italiani, e l’Italia alla guida del progetto europeo ‘Zoo life pollinators’. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

