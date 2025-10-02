Tevere Day 2025

La settima edizione di Tevere Day torna, dal 6 al 12 ottobre, a Roma. Grazie all'impegno di oltre duecento associazioni culturali, sportive, ambientali e sociali che rappresentano l’anima pulsante della manifestazione, Tevere Day si propone, anche quest'anno, come un grande contenitore di energie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Tevere navigabile". Il piano della Regione Lazio per il fiume

Torna il Tevere Day, un evento che ogni anno unisce cittadini, associazioni e istituzioni intorno al nostro fiume. Il Tevere è una delle grandi ricchezze di Roma Capitale, un patrimonio ambientale, culturale e identitario che come Amministrazione stiamo riporta

