Testa o Croce? video intervista al registi Rigo de Righi e Zoppis e alla protagonista Nadia Tereszkiewicz

Comingsoon.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Western duro e puro che omaggio il percorso storico del genere, presentato con successo a Cannes. Abbiamo incontrato in questa video intervista i registi di Testa o Croce?, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e la protagonista Nadia Tereszkiewicz. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

testa o croce video intervista al registi rigo de righi e zoppis e alla protagonista nadia tereszkiewicz

© Comingsoon.it - Testa o Croce? video intervista al registi Rigo de Righi e Zoppis e alla protagonista Nadia Tereszkiewicz

In questa notizia si parla di: testa - croce

Testa o croce?, ecco il trailer del western italiano con Alessandro Borghi

«Testa o croce?», la nostra ballata nel western

Nadia Tereszkiewicz, una donna contro i cowboys in "Testa o croce?"

testa croce video intervistaTesta o Croce? – i registi e la protagonista svelano i retroscena della loro ballata western all’italiana [VIDEO] - Parlano i registi Zoppis e Rigo De Righi e l’attrice Nadia Tereszkiewicz. Lo riporta cinematographe.it

testa croce video intervistaTesta o croce?, di Matteo Zoppis, Alessio Rigo de Righi - non tutto si integra alla perfezione, eppure è innegabile la lucida teorica. Come scrive sentieriselvaggi.it

Cerca Video su questo argomento: Testa Croce Video Intervista