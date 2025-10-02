Terrore sul treno Milano-Como | maranza aggrediscono e rapinano studente

Un branco di quattro giovani maranza, minorenni italo-stranieri dal fare aggressivo, ha seminato il panico tra i passeggeri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Terrore sul treno Milano-Como: maranza aggrediscono e rapinano studente

In questa notizia si parla di: terrore - treno

Il turista americano accoltellato sul treno: "Italia parco giochi del terrore"

Como, terrore sul treno in stazione: si lamenta perché la musica è troppo alta, trentenne picchiato a sangue dai maranza

Incubo sul treno per Chiasso, la paura alle 9 di sera in piena estate: "Bloccata dal terrore"

COMO. Terrore e paura sul treno, operazione "anti maranza" dei Carabinieri di Fino Mornasco in provincia di Como. Due maranza minorenni arrestati in carcere per una rapina con aggressione ai danni di uno studente universitario sul treno Milano Como. Ne - facebook.com Vai su Facebook

Circumvesuviana, attimi di terrore sul treno per Sarno: uomo violento aggredisce passeggeri e personale ferroviario. Borrelli: “Non possiamo lasciare i cittadini in balìa di persone pericolose” - X Vai su X

Rapinato sul treno Saronno-Como, arrestati due marocchini minorenni - SARONNO – Violenta rapina nella serata di lunedì 29 settembre a bordo di un convoglio della linea ferroviaria Saronno- Si legge su laprovinciadivarese.it

18enne rapinato sul treno, arrestati due minori. Avevano abusato della “droga del sorriso” - Uno studente universitario di 18 anni è stato aggredito e ... Secondo espansionetv.it