Londra – Erano le 9.31 di mattina, quando un’auto si è avventata contro la sinagoga di Manchester. Alla guida un terrorista che ha prima travolto con la macchina alcuni fedeli e poi ha ucciso due persone a colpi di coltello e ne ha ferite gravemente altre. L’uomo, giovane, corpulento con un po’ di barba sul viso, sembrava indossasse una cintura esplosiva. Non è riuscito ad entrare nella sinagoga perché le guardie avevano sprangato le porte. Ha cercato di sferrare alcune coltellate contro le finestre dell’edificio prima di essere ucciso dalla polizia con un colpo di arma da fuoco.? Attacco terroristico alla sinagoga di Manchester nel Giorno di Yom Kippur: due morti, l'attentatore ucciso dalla polizia Attacco di stampo terroristico, due morti e 4 feriti gravi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Terrore in sinagoga, dal "codice Plato" alla task force "Cobra": incubo Isis e allarme antisemitismo in Gran Bretagna, ira di Israele