Terrore alla sinagoga di Manchester | Due morti accoltellati ucciso l’aggressore Le urla della polizia | Ha una bomba – Il video

Sono due le persone uccise nell’attacco avvenuto oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Lo riferisce la polizia britannica, intervenuta sul posto che è riuscita a neutralizzare l’aggressore. Altre tre persone sarebbero ferite. Gli artificieri hanno fatto esplodere in modo controllato una presunta cintura esplosiva, indossata dall’assalitore. In un video girato da un passante si sentono gli agenti urlare: «State indietro, ha una bomba». Re Carlo si è detto «sgomento» dall’accaduto, rivolgendo le preghiere dei reali alle vittime. Nel frattempo il premier britannico Keir Starmer sta rientrando dal vertice di Copenaghen. 🔗 Leggi su Open.online