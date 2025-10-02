Terrore a Taranto 20enne ubriaco minaccia i passanti con un coltello e sferra fendenti agli agenti

Un giovane nigeriano di 20 anni è stato arrestato in via Cesare Battisti per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato i passanti con un coltello.

terrore taranto 20enne ubriacoTARANTO - Armato di coltello e ubriaco minaccia i passanti: 20enne nigeriano arrestato dalla Polizia - L’episodio si è verificato nella centralissima via Cesare Battisti La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un giovane nigeriano di 20 anni perché presunto responsabile del reato di resi ... Lo riporta manduriaoggi.it

