Un giovane nigeriano di 20 anni è stato arrestato in via Cesare Battisti per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato i passanti con un coltello. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terrore a Taranto, 20enne ubriaco minaccia i passanti con un coltello e sferra fendenti agli agenti

Taranto, per la «maestra del terrore» la condanna è definitiva: maltrattava i suoi alunni dell'asilo

LA SEASALVIA È ATTRACCATA A TARANTO Nella notte la #petroliera #giochi Seasalvia ha attraccato al porto di #Taranto per caricare greggio destinato – secondo le denunce sindacali e associative – all'aviazione militare israeliana. Un fatto #gravissim

