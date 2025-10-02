Terrore a bordo! Due aerei si scontrano in pista | conseguenze drammatiche

Era una serata come tante, illuminata dalle luci della pista e dal consueto via vai di mezzi aeroportuali. I passeggeri, seduti ai propri posti, si preparavano al decollo dopo una lunga giornata di viaggio o di lavoro. Alcuni sfogliavano riviste, altri controllavano i messaggi sul telefono, altri ancora si rilassavano in attesa di chiudere gli occhi per la durata del volo. Tutto sembrava procedere nella calma routine di un trasferimento aereo, quando un impatto improvviso ha interrotto quella normalità fatta di abitudini e annunci in altoparlante.

Scontro tra due aerei sulla pista di rullaggio, paura a bordo: passeggeri evacuati. Cosa è successo - Un ferito, ottanta passeggeri evacuati e il muso di un aereo accartocciato: mercoledì sera, intorno 22:00, due jet regionali della compagnia Delta sono entrati in collisione ... Segnala msn.com

New York, incidente tra due aerei sulla pista di LaGuardia: una persona in ospedale - Incidente tra due jet Endeavor Air (Delta) all'aeroporto di New York: un'ala ha colpito la fusoliera dell'altro aereo ... ilfattoquotidiano.it scrive