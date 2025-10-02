Terribile incidente alla Crocera di Barge | scontro tra due auto morto ragazzo di Bibiana

Un 16enne straniero residente a Bibiana è morto in un terribile incidente avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 ottobre 2025, alla Crocera di Barge, nel Cuneese. Si è trattato dello scontro frontale tra due auto, una Volkswagen Polo e una Skoda Octavia. Il ragazzo era il passeggero di una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

