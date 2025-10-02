Terribile esplosione | assalto al bancomat residenti svegliati in piena notte
Il boato ha svegliato di soprassalto chi vive nel centro storico di Manerba: verso l’1.30 della notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello automatico (ATM) gestito da Euronet Italia in via Zanardelli. L’assalto esplosivo è avvenuto nel cuore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: terribile - esplosione
Esplosione terribile al biolago di Monclassico: feriti in tre
Italia. Tragedia in fabbrica, esplosione devasta capannone. Bilancio terribile
“Presto, fuggite tutti!”, terribile esplosione vicino a una scuola materna. Il video
, : “” MARCIANISE (Caserta) – Una terribile esplosione si è verificata questa mattina all’interno dell’azienda Ecopartenope, specializzata nello smalt - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione nella notte a Manerba, sventrato il Bancomat in piazza Moro - Tre malviventi hanno agito nella notte, trafugando un bottino di qualche migliaio di euro: il boato si è sentito a lunga distanza ... Come scrive giornaledibrescia.it
Stornarella, assalto con esplosivo: bancomat postale distrutto da bomba - A Stornarella, assalto notturna allo sportello bancomat postale fatto esplodere con una bomba rudimentale. Lo riporta quotidianodelsud.it