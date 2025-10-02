Terremoto sempre più morti Migliaia di sfollati tragedia senza fine
Una forte scossa di terremoto ha colpito un’area densamente popolata, provocando almeno 72 morti e quasi 300 feriti. Le autorità locali hanno subito dichiarato lo stato di calamità, mentre migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. La situazione è drammatica: oltre 170.000 persone sono state colpite dal sisma, con interi quartieri danneggiati e centinaia di edifici pubblici e privati compromessi. Le squadre di soccorso sono al lavoro in condizioni difficili, mentre continuano le scosse di assestamento che impediscono il pieno accesso alle aree più colpite. Il disastro si è verificato nella provincia di Cebu, nelle Filippine, dove un terremoto di magnitudo 6. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
