Terremoto nel Pd dopo la sconfitta in Umbria torna a Gentiloni

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le regionali in Umbria, avanza sempre più il ritorno di un grande big dell'universo democratico. Parliamo di Paolo Gentiloni. L'ex commissario europeo vuole tornare a fare politica attiva nello stivale. Non c'è, dunque, occasione migliore di una pesante sconfitta elettorale per cavalcare i malumori mai sopiti nei confronti dell'attuale esecutivo. I riformisti, d'altronde, sono stanchi dell'ormai vecchio leader Bonaccini, ormai sempre meno alternativa alla segretaria. Ecco perché non è detto che, sfruttando, i risultati della Calabria, dove, salvo sorprese dell'ultimissima ora, il centrosinistra perderà, si potrebbero accorciare i tempi per l'attesa congiura centrista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terremoto nel Pd, dopo la sconfitta in Umbria torna a Gentiloni

