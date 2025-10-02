Terremoto in Turchia trema nuovamente Istanbul
Magnitudo 5.0, epicentro nel Mar di Marmara, le autorità verificano l'evoluzione del sisma L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: terremoto - turchia
L'allerta terremoto di Google non ha funzionato in Turchia: "Solo 469 notifiche su 10 milioni"
Terremoto Turchia, scossa 6.1 nell'ovest del Paese avvertita anche a Istanbul
Terremoto oggi in Turchia, scossa di 6.2 nell’ovest
Terremoto Turchia, violenta scossa di magnitudo 5.1 a Akhisar. Ecco qui i dettagli Vai su Facebook
Turchia: sisma 5.1 in Mar di Marmara, trema Istanbul - In base a quanto reso noto dalla protezione civile turca la scossa tellurica ha avuto luogo alle ... Secondo rainews.it
Terremoto Istanbul, forte scossa avvertita in Turchia: magnitudo 5.3, epicentro in mare - Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Turchia alle 13. Lo riporta msn.com