Terremoto in Turchia trema nuovamente Istanbul

Lidentita.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Magnitudo 5.0, epicentro nel Mar di Marmara, le autorità verificano l'evoluzione del sisma L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

terremoto in turchia trema nuovamente istanbul

© Lidentita.it - Terremoto in Turchia, trema nuovamente Istanbul

In questa notizia si parla di: terremoto - turchia

L'allerta terremoto di Google non ha funzionato in Turchia: "Solo 469 notifiche su 10 milioni"

Terremoto Turchia, scossa 6.1 nell'ovest del Paese avvertita anche a Istanbul

Terremoto oggi in Turchia, scossa di 6.2 nell’ovest

terremoto turchia trema nuovamenteTurchia: sisma 5.1 in Mar di Marmara, trema Istanbul - In base a quanto reso noto dalla protezione civile turca la scossa tellurica ha avuto luogo alle ... Secondo rainews.it

terremoto turchia trema nuovamenteTerremoto Istanbul, forte scossa avvertita in Turchia: magnitudo 5.3, epicentro in mare - Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Turchia alle 13. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Turchia Trema Nuovamente