Terremoto in serata a Napoli | scossa avvertita in diverse zone della città
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 20 a Napoli. Il sisma è stato preceduto da un boato ed è stato sentito in varie zone della città. A registrarla sono stati i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano che hanno segnalato una magnitudo di 2.7, a una profondità di tre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
