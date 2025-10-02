Terremoto in Italia sciame sismico in corso | Avvertite 20 scosse

Thesocialpost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano le quattro e quarantotto del pomeriggio quando la terra ha tremato. Non un sobbalzo leggero, ma una scossa secca, profonda, capace di far vibrare i vetri delle finestre e di generare un istante di silenzio irreale in strada. Per chi si trovava al chiuso, è stato un attimo di smarrimento: il mobile che scricchiola, l’oggetto che traballa sulla mensola. Per gli abitanti della zona, era un segnale inequivocabile, un promemoria sonoro dell’ energia nascosta che ribolle pochi chilometri sotto i loro piedi. Una magnitudo non devastante, certo, ma avvertita da molti, da Pozzuoli fino ai quartieri più esterni della città vicina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

terremoto in italia sciame sismico in corso avvertite 20 scosse

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, sciame sismico in corso: “Avvertite 20 scosse”

In questa notizia si parla di: terremoto - italia

Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)

Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura

Terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo

terremoto italia sciame sismicoTerremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con almeno 6 scosse registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano ... Riporta fanpage.it

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.4/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Crotone: 6 scosse - Sciame sismico a Crotone Sono state diverse le scosse di terremoto oggi in Italia, a ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Italia Sciame Sismico