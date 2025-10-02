Terremoto in Italia sciame sismico in corso | Avvertite 20 scosse

Erano le quattro e quarantotto del pomeriggio quando la terra ha tremato. Non un sobbalzo leggero, ma una scossa secca, profonda, capace di far vibrare i vetri delle finestre e di generare un istante di silenzio irreale in strada. Per chi si trovava al chiuso, è stato un attimo di smarrimento: il mobile che scricchiola, l’oggetto che traballa sulla mensola. Per gli abitanti della zona, era un segnale inequivocabile, un promemoria sonoro dell’ energia nascosta che ribolle pochi chilometri sotto i loro piedi. Una magnitudo non devastante, certo, ma avvertita da molti, da Pozzuoli fino ai quartieri più esterni della città vicina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

