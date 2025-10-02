Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2,7 sciame sismico preoccupa la popolazione | panico in chiesa
È stata avvertita anche a Napoli una forte scossa ai Campi Flegrei, il sisma ha generato il panico tra i fedeli in una chiesa a Pozzuoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con almeno 6 scosse registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano ... Riporta fanpage.it
Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.7 a Campi Flegrei, dati in tempo reale - 7 si è verificata alle ore 19:57:03 del 2 ottobre 2025 ai Campi Flegrei, con epicentro localizzato a 3 km a nord di Pozzuoli. Secondo inmeteo.net