terre di pisa torna per la sua tredicesima edizione

Pisa si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua storia gastronomica. Dal 17 al 19 ottobre andrà in scena la XIII edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival, il tradizionale appuntamento che celebra le eccellenze del territorio e che quest’anno sceglie di allargare i propri confini, trasformando la città e le Terre di Pisa in un palcoscenico diffuso dove il gusto incontra la cultura, la sostenibilità e la bellezza. Il cuore della rassegna sarà come sempre la mostra mercato di Piazza Vittorio Emanuele, con la presenza di novanta produttori che rappresentano il meglio della produzione agricola toscana: vini, birre artigianali, oli extravergine, mieli, formaggi e salumi raccontati direttamente da chi ogni giorno coltiva la terra e custodisce saperi antichi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Sapori antichi e nuovo benessere protagonisti della 13° edizione del Terre di Pisa Food & Wine
