Terra dei Fuochi | scatta il blitz dell’Esercito Controlli in 8 attività multe per 100mila euro | FOTO

Proseguono le operazioni dell’Esercito nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, con il coordinamento delle Forze di polizia locali, per contrastare la gestione illecita dei rifiuti e prevenire reati ambientali.I controlli straordinari sono stati disposti dal vice prefetto Ciro Silvestro, incaricato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: terra - fuochi

Terra dei Fuochi: sequestri, denunce e 130mila euro di multe. Sigilli a officina e autolavaggio | FOTO

Qualiano, la Terra dei Fuochi continua a bruciare: cassoni abbandonati e illegalità diffusa sulla grande viabilità

Terra dei fuochi, attività più mirate per il contrasto ai roghi

Il decreto ‘terra dei fuochi’ diventa legge: pene più severe per l’abbandono di rifiuti, con nuove fattispecie di delitto e sanzioni rafforzate per cittadini e imprese. Leggi l'articolo https://shorturl.at/0avqW #rifiuti #economiacircolare #ambiente #sostenibilità #ricicl - X Vai su X

? Con l’approvazione del Decreto Terra dei Fuochi si apre una nuova pagina di giustizia ambientale e sociale. Pene più severe contro chi inquina, norme stringenti, tracciabilità dei rifiuti e fondi per le bonifiche: lo Stato torna protagonista, sottraendo terre - facebook.com Vai su Facebook

Terra dei fuochi, è legge. Arriva l'ok della Camera: «Stop camorra dei rifiuti» - Con 137 sì, 85 no e tre astenuti la Camera ha detto sì al decreto legge già approvato dal Senato. Secondo ilmattino.it

La Mezzavalle nascosta. Bivacchi, fuochi e rifiuti: all’alba scatta il blitz. Via il camping abusivo - Tende da campeggio, alberi issati sulla ghiaia a mo’ di casetta sul mare, tavolini, sedie, teli piantati per farsi ombra, sacchi a pelo e perfino un braciere artigianale ricavato tra i sassi, con ... Come scrive ilrestodelcarlino.it