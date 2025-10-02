Terra dei Fuochi controlli nelle aziende di Napoli e Caserta
Sono otto le attività imprenditoriali controllate, 10 le persone identificate di cui sette denunciate per gravi inadempienze connesse a reati ambientali, sanzioni per 100mila euro, sequestro di 5mila metri quadrati di territorio e di 146 veicoli a causa della gestione e dello smaltimento illecito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: terra - fuochi
Terra dei Fuochi: sequestri, denunce e 130mila euro di multe. Sigilli a officina e autolavaggio | FOTO
Qualiano, la Terra dei Fuochi continua a bruciare: cassoni abbandonati e illegalità diffusa sulla grande viabilità
Terra dei fuochi, attività più mirate per il contrasto ai roghi
Il decreto ‘terra dei fuochi’ diventa legge: pene più severe per l’abbandono di rifiuti, con nuove fattispecie di delitto e sanzioni rafforzate per cittadini e imprese. Leggi l'articolo https://shorturl.at/0avqW #rifiuti #economiacircolare #ambiente #sostenibilità #ricicl - X Vai su X
? Con l’approvazione del Decreto Terra dei Fuochi si apre una nuova pagina di giustizia ambientale e sociale. Pene più severe contro chi inquina, norme stringenti, tracciabilità dei rifiuti e fondi per le bonifiche: lo Stato torna protagonista, sottraendo terre - facebook.com Vai su Facebook
Terra dei Fuochi, controlli nelle aziende di Napoli e Caserta - Questi i numeri di una serie di controlli straordinari del territorio, per la prevenzione dei reati ambientali e il contrasto del fenomeno della gestione illecita dei rifiuti, compiuti dai militari ... Segnala napolitoday.it
Dl "Terra dei Fuochi", ok del Senato. Dai rifiuti al Dipartimento per il Sud, le novità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dl 'Terra dei Fuochi', ok del Senato. Secondo tg24.sky.it