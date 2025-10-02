Terni sciopero indetto dalla Cgil e manifestazione in centro | Aggressioni contro navi civili un fatto di gravità estrema

Una giornata di sciopero per tutta la durata della giornata di venerdì 3 ottobre è stato indetto dalla Cgil. A Terni è prevista una mobilitazione che prevederà il concentramento (ore 9.30) presso piazza Valnerina ed un corteo fino alla Prefettura. I manifestanti si uniranno all’altro corteo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

VIDEO | Sciopero generale e 100 cortei in tutta Italia per Flotilla, cosa aspettarsi domani; Meloni: “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme” - Domani, venerdì 3 ottobre, disagi attesi su scala nazionale per scuola e trasporti nei settori pubblici e privati. Scrive dire.it

