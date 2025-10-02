Terni cercasi adesioni per il ‘Controllo del vicinato’ | Strumento di prevenzione della criminalità Come fare per aderire
Il progetto ‘Controllo del vicinato’ è entrato nel vivo, dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa risalente allo scorso 30 luglio. La giunta comunale ha infatti approvato il medesimo protocollo e pertanto fino alle 12 di mercoledì 15 ottobre ci sarà la possibilità di poter dare la propria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
