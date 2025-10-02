Ternana la patron Laura Melis | Impegno serio per la città Ferrero gestirà la campagna acquisti con il team
Esordio ufficiale in una manifestazione pubblica per Laura Melis. La patron della Ternana ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della cerimoni inaugurale per il centenario del club: "E' un anno importante e qualcosa di importante dovrà accadere. Il nostro impegno sarà totale per la squadra.
Ieri la scena sembrava uscita più da un cinepanettone che da una conferenza stampa di calcio. La nuova presidente della Ternana, Claudia Rizzo, presentata in pompa magna, si ritrova affiancata da Massimo Ferrero, alias "l'ex patron delle disgrazie", che ar
La Ternana dei record è già in serie B. Patron Bandecchi scherza col mister: «Lucarelli il migliore, peccato che sia comunista!»
Ternana, patron Stefano Bandecchi potrebbe lasciare dopo la promozione - TERNI «Non vedo l'ora di finire questo campionato, poi potrei abbandonare il mondo del calcio».