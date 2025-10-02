Ternana la patron Laura Melis | Impegno serio per la città Ferrero gestirà la campagna acquisti con il team

Ternitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio ufficiale in una manifestazione pubblica per Laura Melis. La patron della Ternana ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della cerimoni inaugurale per il centenario del club: “E’ un anno importante e qualcosa di importante dovrà accadere. Il nostro impegno sarà totale per la squadra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ternana - patron

La Ternana dei record è già in serie B. Patron Bandecchi scherza col mister: «Lucarelli il migliore, peccato che sia comunista!» - Lo fa scolpendo una pagina di storia che rimarrà indelebile nei ricordi dei tifosi. Si legge su ilmessaggero.it

Ternana, patron Stefano Bandecchi potrebbe lasciare dopo la promozione - TERNI «Non vedo l’ora di finire questo campionato, poi potrei abbandonare il mondo del calcio». ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ternana Patron Laura Melis