Ternana la Curva Nord celebra il centenario delle Fere | centinaia in corteo FOTO e VIDEO
Il momento dell'identità, dell'appartenenza e della fierezza per celebrare il centenario della Ternana. Il gruppo organizzato della Curva Nord ha dato appuntamento ai tifosi alle 19 in largo Atleti Azzurri d'Italia. Centinaia di persone, di tutte le età, si sono radunate per aspettare la partenza.
Ternana-Ascoli, gara a ‘rischio’ e limitazioni per i tifosi bianconeri. Il ‘debutto’ della curva Ovest a capienza ridotta
BIGLIETTI #TERNANAPONTEDERA È aperta la vendita dei biglietti "Settore Ospiti-Curva Ovest" per assistere alla gara Ternana-Pontedera, sesta giornata di #SerieCSkyWifi, in programma martedì 23 settembre, ore 18:30, allo stadio Libero Liberati di
Centenario Ternana Calcio: eventi, mostre e corteo per celebrare 100 anni di storia rossoverde - Il 2 ottobre Terni si colora di rossoverde per festeggiare un secolo di passione: mostre, iniziative e il grande corteo della Curva Nord per celebrare i 100 anni della Ternana Calcio.
100 anni di storia, 100 anni di orgoglio: la Curva Nord chiama a raccolta per il centenario della Ternana - La Curva Nord chiama a raccolta tutta la città per celebrare il centenario della nostra amata Ternana Calcio.