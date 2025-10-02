Ternana compleanno storico per le Fere | segui in DIRETTA tutti gli eventi dedicati al centenario rossoverde
"Buon compleanno Ternana". La società di via della Bardesca festeggia i cento anni dalla fondazione. Una giornata quella di oggi – giovedì 2 ottobre – caratterizzata da molteplici eventi che si susseguiranno a partire dalle 8,30 con la mostra filatelico numismatica con annullo filatelico per.
Ternana, dall’evento per la città al compleanno fino alle mostre storiche: in arrivo le iniziative per il centenario
Oggi e domani gli abbonati della scorsa stagione hanno la precedenza. Non perdere il tuo posto per Ternana-Pineto di sabato 4 ottobre! Tutte le info su modalità e tempi sono sul nostro sito ufficiale. Il 2 ottobre non è un giorno qualsiasi… è il 100° compl
Centenario Ternana Calcio: eventi, mostre e corteo per celebrare 100 anni di storia rossoverde - Il 2 ottobre Terni si colora di rossoverde per festeggiare un secolo di passione: mostre, iniziative e il grande corteo della Curva Nord per celebrare i 100 anni della Ternana Calcio.
Cent'anni di Fere, l'intera città fa festa e si colora di rossoverde - TERNI Cento anni di Fere per celebrare la ternanità, o per meglio dire la ternitudine per chiamarla come farebbero gli Altoforno.