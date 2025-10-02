Ternana cent’anni di un’unica passione Città in festa per il primo secolo delle Fere

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ un bellissimo traguardo di cui la città deve essere orgogliosa. Chissà se un secolo fa, quando il Terni FC e l’UC Ternana si unirono per fondare l’Unione Sportiva Terni, qualcuno avrà gridato "Cento di questi anni!". Era il 2 ottobre 1925, data che in pratica sancisce la fondazione della Ternana, avvenuta pochi mesi dopo l’inaugurazione del mitico stadio “Viale Brin“. Si iniziò dunque a fare sul serio da ogni punto di vista, dopo che per una ventina d’anni i pionieri del calcio cittadino avevano disputato le partite nell’allora Foro Boario, nei pressi di Ponte Romano. Il rosso e il verde erano già i colori del cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ternana cent8217anni di un8217unica passione citt224 in festa per il primo secolo delle fere

© Lanazione.it - Ternana, cent’anni di un’unica passione. Città in festa per il primo secolo delle Fere

In questa notizia si parla di: ternana - cent

Ternana sull’orlo del baratro, ore di passione. Scadenze da rispettare e debiti da onorare - "I costi di gestione sono elevati e rischiano di spaventare potenziali acquirenti" Si contano i giorni e le ore. Lo riporta lanazione.it

Ternana-Pescara di serie C stasera in chiaro su Rai 2: a che ora e dove vederla anche in streaming - Appuntamento questa sera alle 21:15 per vivere insieme il primo atto di una finale che promette spettacolo, l'incontro sarà visibile anche su Sky per gli abbonati. Lo riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Cent8217anni Un8217unica Passione