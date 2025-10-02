Ternana cent’anni di un’unica passione Città in festa per il primo secolo delle Fere

E' un bellissimo traguardo di cui la città deve essere orgogliosa. Chissà se un secolo fa, quando il Terni FC e l'UC Ternana si unirono per fondare l'Unione Sportiva Terni, qualcuno avrà gridato "Cento di questi anni!". Era il 2 ottobre 1925, data che in pratica sancisce la fondazione della Ternana, avvenuta pochi mesi dopo l'inaugurazione del mitico stadio "Viale Brin". Si iniziò dunque a fare sul serio da ogni punto di vista, dopo che per una ventina d'anni i pionieri del calcio cittadino avevano disputato le partite nell'allora Foro Boario, nei pressi di Ponte Romano. Il rosso e il verde erano già i colori del cuore.

