NAPOLI – In occasione della presentazione ufficiale alla stampa delle rinnovate Terme di San Germano, tenutasi ieri nello splendido complesso delle Terme di Agnano, Aloha Eventi ha avuto il piacere di curare il buffet lunch, confermando ancora una volta la propria vocazione all’eccellenza e alla valorizzazione del territorio. Aloha Eventi è un gruppo imprenditoriale nato dall’esperienza pluriennale nel settore della ristorazione e specializzato nell’organizzazione di eventi in tre location d’eccezione in Campania: Villa Fattorusso a Posillipo, Villa Scalera e Punta Pennata a Bacoli. Tre dimore meravogliose locations profondamente radicate nel patrimonio paesaggistico e culturale del territorio, diventate punti di riferimento per ricevimenti esclusivi ed eventi di alto profilo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Terme di San Germano, Aloha Eventi firma il buffet lunch per la presentazione ufficiale