Terence Atmane e il colpo di calore | Tremavo mi sentivo soffocare non riuscivo a parlare Ritiro a Shanghai
Terence Atmane ha accusato un malessere durante il primo turno del Masters 1000 di Shanghai, soffrendo le temperature oltre i 30 °C e un tasso di umidità superiore all’85% che hanno colpito la località cinese. Un colpo di calore ha messo in seria difficoltà il tennista francese, che a causa di un mancamento ha deciso di ritirarsi sul punteggio di 4-4 e 0-30 nel corso del set d’apertura contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Il numero 64 del mondo, che settimana scorsa aveva perso contro Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino (dopo aver ceduto all’altoatesino anche nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati), ha spiegato l’accaduto sul proprio profilo Instagram: “ Dopo il primo punto ho sentito le mie mani tremare, ma pensavo di essere solo più teso del solito. 🔗 Leggi su Oasport.it
