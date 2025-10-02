Terapie di precisione Rome trial dimostra superiorità rispetto alle standard
(Adnkronos) – Con la pubblicazione sul numero di ottobre di 'Nature Medicine', il Rome trial entra ufficialmente nella storia della ricerca oncologica internazionale. Per la prima volta un grande studio randomizzato, accademico e indipendente dimostra l'efficacia superiore delle terapie personalizzate rispetto alle cure standard nei pazienti con tumori solidi metastatici. Lo studio confronta direttamente un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
