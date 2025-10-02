Tentato omicidio a Paternò | tre giovani arrestati

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione dei Carabinieri su delega della Procura di Catania. La Procura Distrettuale di Catania ha incaricato i Carabinieri della Compagnia di Paternò di eseguire un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale nei confronti di: Vincenzo Spatola, classe 2003. Luigi Ventura, classe 2005. Paolo Ventura, classe 1997. I tre sono gravemente indiziati, pur nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, nonché ricettazione. L’agguato del 9 dicembre 2024. L’episodio risale alla sera del 9 dicembre 2024, quando, nel centro di Paternò, un uomo di 56 anni è stato colpito da un fucile a canne mozze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tentato omicidio a Paternò: tre giovani arrestati

