tenta il suicidio sul ponte di pratantico la madre chiama la polizia salvato in extremis

AREZZO "Aiuto, aiuto: mio figlio vuole ammazzarsi". Voleva suicidarsi lasciandosi andare dal ponte di Pratantico ma gli agenti della squadra mobile di Arezzo lo hanno salvato in extremis. Verso le 10 di lunedì mattina la pattuglia antirapina viene allertata dalla centrale operativa della questura di Arezzo alla quale era arrivata la chiamata di una madre in preda al panico: "Mio figlio vuole lanciarsi dal ponte, aiutatelo". La signora che aveva chiamato il 112 non aveva specificato di quale ponte si trattasse ma gli uomini della questura sono riusciti a individuarlo nel giro di pochissimo tempo grazie ad un intervento rapido e chirurgico che ha passato al setaccio tutti i punti sensibili della provincia.

