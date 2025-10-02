Tensioni in un liceo di Monteverde | cori degli studenti per la Palestina scoppia la lite con la comunità ebraica

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione a Roma al liceo artistico Caravillani. Alcuni studenti, secondo le prime informazioni raccolte, durante un'assemblea studentesca per la Palestina hanno intonato cori offensivi contro la comunità ebraica del vicino tempio ebraico. Alcune persone sono uscite nel cortile è ne è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tensioni - liceo

Cerca Video su questo argomento: Tensioni Liceo Monteverde Cori