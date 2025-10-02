Tensioni e manifestazioni Pro-Fotilla Venerdì sciopero generale
Non sono mancate le manifestazioni dei movimenti Pro-Fotilla e Pro-Pal in tutta Italia. Momenti di tensione e disordini a Roma, Torino, Milano, Genova, Pisa e in altre città. Domani sciopero dei sindacati di CGIL e USB. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.
