Tensioni al corteo pro Palestina a Torino | cariche della polizia davanti alla stazione di Porta Nuova
Momenti di tensione si sono verificati durante la manifestazione pro Palestina a Torino. All’arrivo del corteo davanti alla stazione di Porta Nuova i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone della polizia che presidiava uno degli ingressi. L’episodio ha provocato uno scontro con le forze dell’ordine, che hanno respinto i dimostranti utilizzando i manganelli. Dopo le tensioni davanti all’ingresso di Torino Porta Nuova, alcune decine di manifestanti sono entrati in stazione riuscendo ad occupare i binari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
