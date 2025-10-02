Tensione all’assemblea per Gaza del liceo Caravillani di Roma | Studenti e prof aggrediti dalla comunità ebraica Interviene la polizia

Mattinata di tensione al liceo artistico Caravillani di Roma, in zona Monteverde. Un’assemblea studentesca dedicata al genocidio in corso a Gaza e il respingimento della Flotilla è degenerata in scontri fisici all’uscita da scuola, con il coinvolgimento di docenti e l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le ricostruzioni degli studenti, poco dopo l’ingresso un gruppo di ragazzi ha intonato cori tra cui Free Palestine. Cori che si sono sentiti anche all’interno del tempio Beth Michael, punto di riferimento per la comunità ebraica confinante con il cortile dell’istituto. “Non siamo sordi, questi cori fateli in piazza, non qui”, hanno risposto alcuni uomini usciti dal tempio, secondo le testimonianze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

