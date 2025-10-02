Tensione alla stazione di Bologna tra polizia e manifestanti
Un gruppo di un centinaio di persone si è staccato dalla manifestazione pacifica dei Pro Pal, si è diretto verso la stazione e si è schierato davanti alla polizia, passando per viale Pietramellara, il ponte di Matteotti e via Carracci. Il Reparto Mobile ha usato i lacrimogeni . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Manifestazione per la sicurezza in zona stazione, anche qualche momento di tensione
Tensione su un autobus in zona Stazione, passeggero non vuole mostrare il biglietto e aggredisce la controllora
Sciopero per Gaza, a Napoli manifestanti sfondano il blocco e occupano la stazione centrale: tensione con la polizia
La Stampa. . Il corteo per la Flotilla a Torino ha raggiunto Porta Nuova. Esplode la tensione con la polizia: i manifestanti forzano le porte chiuse ed entrano in stazione. «Meloni criminale», urlano. E ancora: «Boicottate Israele», «Palestina libera». Un centinaio - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di tensione ieri a Milano: durante il corteo pro-Palestina alla Stazione Centrale si sono verificati scontri con le forze dell’ordine. Cinque persone arrestate – tra cui due ragazze dei centri sociali e due minorenni – con accuse di resistenza a pubblico uff - X Vai su X
VIDEO | FOTO | Corteo pro Pal a Bologna blocca la tangenziale e l’A14: “Siamo 100mila”. Poi gli scontri, gli idranti e i lacrimogeni - Davanti alla stazione blindata dalla Polizia, c'è stato un lancio di uova contro le forze dell'ordine ... dire.it scrive
Flotilla, in migliaia in Italia manifestano per tutta la notte. Momenti di tensione a Roma: oggetti contro la Polizia - L’intercettazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana ha ‘acceso’ le proteste in tutta Italia. Si legge su affaritaliani.it