Tensione alla stazione di Bologna tra polizia e manifestanti

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di un centinaio di persone si è staccato dalla manifestazione pacifica dei Pro Pal, si è diretto verso la stazione e si è schierato davanti alla polizia, passando per viale Pietramellara, il ponte di Matteotti e via Carracci. Il Reparto Mobile ha usato i lacrimogeni . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tensione alla stazione di bologna tra polizia e manifestanti

© Ilrestodelcarlino.it - Tensione alla stazione di Bologna tra polizia e manifestanti

In questa notizia si parla di: tensione - stazione

Manifestazione per la sicurezza in zona stazione, anche qualche momento di tensione

Tensione su un autobus in zona Stazione, passeggero non vuole mostrare il biglietto e aggredisce la controllora

Sciopero per Gaza, a Napoli manifestanti sfondano il blocco e occupano la stazione centrale: tensione con la polizia

tensione stazione bologna poliziaVIDEO | FOTO | Corteo pro Pal a Bologna blocca la tangenziale e l’A14: “Siamo 100mila”. Poi gli scontri, gli idranti e i lacrimogeni - Davanti alla stazione blindata dalla Polizia, c'è stato un lancio di uova contro le forze dell'ordine ... dire.it scrive

tensione stazione bologna poliziaFlotilla, in migliaia in Italia manifestano per tutta la notte. Momenti di tensione a Roma: oggetti contro la Polizia - L’intercettazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana ha ‘acceso’ le proteste in tutta Italia. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Tensione Stazione Bologna Polizia