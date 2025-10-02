Un gruppo di un centinaio di persone si è staccato dalla manifestazione pacifica dei Pro Pal, si è diretto verso la stazione e si è schierato davanti alla polizia, passando per viale Pietramellara, il ponte di Matteotti e via Carracci. Il Reparto Mobile ha usato i lacrimogeni . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tensione alla stazione di Bologna tra polizia e manifestanti