Tensione alla manifestazione per la Flotilla a Firenze con scontri in stazione e bombe carta la situazione

Anche a Firenze si è tenuta una manifestazione per la Flotilla: migliaia di persone in strada fra slogan e striscioni. Lanci di bottiglie e fumogeni, alcuni agenti feriti.

Manifestazione per la sicurezza in zona stazione, anche qualche momento di tensione

Manifestazione per la Global Sumud Flotilla a Bari: momenti di tensione davanti al consolato israeliano

Milano, alta tensione alla manifestazione a favore del Leoncavallo

Tensione in centro a Palermo Dopo gli scontri di ieri sera davanti al Politeama, durante la manifestazione pro Palestina e contro l'esposizione di mezzi militari, oggi il copione potrebbe ripetersi. Le forze dell'ordine restano in allerta: la città gu

Roma, nuova manifestazione Pro-Gaza: tensione nel cuore della Capitale

Cortei pro Flotilla: devastate Officine Torino, scontri alla stazione di Bologna, tensioni a Roma, bombe carta e treni fermi a Firenze - Flotillia, sciopero e proteste: cosa sta succedendo Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti ...

Dopo le mobilitazioni della serata di mercoledì in tutta la Toscana, tocca agli studenti protestare per il blocco da parte di Israele delle imbarcazioni della Sumud Flotilla.