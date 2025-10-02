Da domenica 12 a domenica 19 ottobre si disputeranno a Zara, in Croazia, gli Europei a squadre senior 2025 di tennistavolo: l’Italia si è qualificata sia con gli uomini che con le donne e nella rassegna continentale cercherà di staccare il pass con entrambe le formazioni per i Mondiali del 2026. L’Italia tra gli uomini punta sulla linea verde: convocato anche Danilo Faso, che da poco più di una settimana ha compiuto 15 anni. Assieme a lui ci saranno Matteo Mutti, John Oyebode, Tommaso Giovanetti e Federico Vallino. Si punta ancora sulle veterane, invece, tra le donne: saranno presenti nella rassegna continentale Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin, le quali poi saranno affiancate da Gaia Monfardini e dalle 19enni Miriam Carnovale e Nicole Arlia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre: c’è Danilo Faso tra gli uomini