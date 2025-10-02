Tennis Sinner torna subito in campo | l’avversario e quando debutterà nel 1000 di Shangai

Dopo la vittoria nell’ATP 500 di Pechino, Jannik Sinner torna subito in campo in vista del 1000 di Shangai. Avversario e data dell’esordio. Periodo no stop per Jannik Sinner. Dopo il grande torneo 500 di Pechino, che ha visto l’altoatesino vincere con un doppio 6-2 in finale contro Learner Tien, l’italiano prosegue e non riposa. Per lui, adesso, è previsto il Masters 1000 di Shangai, che sarà un impegno particolarmente dispendioso per l’italiano vista la maggior importanza del torneo e la maggior presenza di big ai nastri di partenza. Ecco quando l’italiano n°2 del ranking ATP tornerà e giocare e con chi esordirà. 🔗 Leggi su Sportface.it