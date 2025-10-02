Tennis Sinner a Shanghai | Calendario? Ognuno è libero di scegliere

Roma, 2 ott. (askanews) – Dopo il trionfo al China Open di Pechino, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo per il Rolex Shanghai Masters 2025, ultimo appuntamento della tournée asiatica. Il numero 2 del mondo ha parlato in conferenza stampa nel Media Day del Masters 1000 cinese, affrontando i temi legati al calendario, ai piccoli cambiamenti nel suo gioco e alle condizioni con cui dovrà confrontarsi a Shanghai. Reduce dal titolo conquistato in finale contro Learner Tien, Sinner ha raccontato le sensazioni del ritorno a Shanghai: «È fantastico tornare in questo torneo, è un posto speciale per me. 🔗 Leggi su Ildenaro.it