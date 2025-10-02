Tennis Campionati di Serie A1 e A2 | il Match Ball ai nastri partenza
Tutto pronto per l’inizio dei campionati di serie A1 e A2 di tennis. Al via ben 9 squadre toscane, con la presenza del Match Ball Firenze. Quattro giocheranno la serie A1: nel maschile Tc Sinalunga, Match Ball Firenze e Tc Italia; nel femminile Tc Prato. Mentre saranno cinque le compagini inserite nella serie A2 con Tc Pistoia, Tc Bisenzio e Ct Giotto Arezzo nella competizione maschile; presenti nel femminile il team neopromosso del Tc Castiglionese e il Ct Giotto Arezzo. Nel girone 1 maschile è stata inserita la formazione neopromossa del Match Ball Firenze che esordirà domenica 5 ottobre fuori casa contro il Park Genova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
